Nuova impennata furti di auto, due quelle rubate in poche ore

Nuova impennata di furti d’auto nel centro di Agrigento. Due le vetture rubate. Non è escluso che ad entrare in azione possa essere stata la stessa “mano” criminale. La prima a sparire è stata una Fiat Panda di un impiegato cinquantenne agrigentino. Non molto lontano portata via una Fiat Cinquecento di una donna, anche lei cinquantenne. Ad entrare in azione, verosimilmente, almeno due o più persone.

L’amara scoperta da parte dei proprietari al momento di recuperare le auto. Subito si sono accorti dei mezzi volatilizzati nel nulla. Entrambi hanno formalizzato la denuncia di furto, a carico di ignoti, ai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

La Procura della Repubblica ha aperto i fascicoli d’indagine per provare a dare un volto e un nome ai delinquenti. Come primo passaggio dell’attività investigativa, anche se non trapela nulla, gli investigatori avrebbero cercato eventuali immagini di telecamere della videosorveglianza. I filmati potrebbero infatti dare un immediato slancio all’attività investigativa, consentendo di acquisire elementi utili a identificare i ladri.