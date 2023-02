Furto in un’officina: portavi via moto e pezzi di ricambio per 30mila euro 

Ignoti ladri dopo avere forzato la porta d’ingresso, si sono intrufolati all’interno dell’officina meccanica di via Catena a Sambuca di Sicilia, ed hanno potato via due motociclette, cinque caschi e pezzi di ricambio, per un ammontare del danno di 30.000 euro, il tutto non coperto da assicurazione. Il colpo è stato denunciato ai carabinieri della locale Stazione che hanno già avviato le indagini.

Nessuna certezze, ma non è escluso che la “mano” possa essere la stessa di quella delle scorse settimane quando, da un garage del paese, vennero portate via due autovetture, e pochi giorni dopo da un altro magazzino, erano sparite due moto da cross. Spetterà naturalmente ai militari dell’Arma della Compagnia di Sciacca, che si stanno occupando delle indagini, stabilire se i tre episodi di microcriminalità siano, o meno, collegati.

Nell’ultimo episodio in ordine di tempo, i ladri sono penetrati nell’attività lavorativa, nel centro di Sambuca di Sicilia, riuscendo a rubare due motocicli, uno modello Sherco 300 l’altro Yamaha 125, cinque caschi da motocross e vari pezzi di ricambio. Poi i malviventi si sono allontanati.