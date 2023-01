Rompe i sigilli di casa sequestrata e ruba l’energia elettrica: assolto

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Katia La Barbera ha assolto, “perchè il fatto non costituisce reato”, l’empedoclino Ignazio Filippazzo, 62 anni, accusato di invasione di edifici e furto di energia elettrica. L’imputato, attualmente in carcere per scontare una condanna per violenza sessuale, nel marzo del 2019, dopo essere stato sottoposto a divieto di dimora a Porto Empedocle nell’ambito di un procedimento per stalking, decise di sistemarsi a Raffadali nella casa dell’ex compagna, nonostante fosse sottoposta a sequestro, e collegò abusivamente il contatore alla rete elettrica pubblica. Il suo difensore, l’avvocato Luigi Troja, ha sostenuto che non vi era stato alcun dolo.