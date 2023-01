Akragas: Giancarlo Rosato analizza il momento della squadra e lancia un messaggio ai tifosi.

Sul pareggio di domenica scorsa, 28 gennaio, contro il Casteldaccia, che è costata la vetta della classifica, è intervenuto anche il Direttore generale, Giancarlo Rosato, presidente ad interim del club biancoazzurro che dichiara: “Non è sicuramente un bel momento per noi, ma ci può stare un calo fisico e mentale dopo aver disputato uno straordinario mezzo campionato e una grande Coppa Italia. È un normale calo fisiologico come ce l’hanno tutte le squadre del mondo. Nessuno invincibile, non avevamo vinto un bel niente prima e non abbiamo perso il campionato ieri dopo il pareggio con il Casteldaccia. Mancano ancora tante partite alla fine della regular season e sono certo, come più volte ribadito, che ci sarà da lottare, battagliare e soffrire ogni partita, e contro ogni avversario. Niente è stato perso, abbiamo solo fatto un passo indietro in classifica, ma rimango molto fiducioso per l’esito finale della stagione. Ce la giocheremo fino all’ultimo secondo, dell’ultima partita di campionato. Capisco i tifosi e il loro stato d’animo, ma ripeto nulla è perduto. Il mio invito è quello di ricompattare l’ambiente e, adesso più che mai, remare tutti dalla stessa parte per cercare di vincere il campionato. È il nostro primario obiettivo e la squadra, insieme a noi dirigente, farà di tutto per ottenerlo. Le recenti non belle prestazioni sono anche frutto di atleti non al meglio della condizione fisica. Premesso che non deve essere un alibi il nostro, ma la fortuna ci ha totalmente voltato le spalle. Abbiamo l’infermeria piena di acciaccati e infortunati che lo staff sanitario spera di rimettere in sesto il prima possibile. La lista è davvero lunga: Semenzin e Baio hanno subito uno stiramento all’adduttore; Gulino si è procurato una distrazione del legamento crociato anteriore;

Pavisich ha avuto problemi di salute e sta recuperando la forma migliore; Vitelli ha accusato un affaticamento muscolare e Caccetta è quasi recuperato dopo il grave infortunio. Ripeto le assenze non devono essere scusanti perché la nostra rosa è ampia e competitiva, ma certamente il modulo di gioco di mister Terranova, alla quale va la nostra totale fiducia, ne ha risentito parecchio.

Con il recupero di tutti, sono certo, che torneremo a vincere e a far divertire i nostri tifosi”.