Pretendono alcolici e cibo gratis e minacciano proprietario minimarket

Pretendono di consumare senza pagare e minacciano il titolare di un minimarket della via Atenea. Quattro giovani, non più che ventenni, hanno creato il caos all’interno dell’esercizio commerciale, gestito da bengalesi. Tutto quanto verso le 22 di sabato. Sono entrati nell’esercizio commerciale, e avrebbero preteso che gli fossero dati cibo e bevande alcoliche gratis.

Alla risposta negativa del dipendente, sono andati in escandescenza. I quattro lo hanno minacciato pesantemente, per poi scappare a gambe levate, prima dell’arrivo della polizia. Gli agenti della sezione Volanti hanno raccolto il racconto del commerciante, ed avviato le indagini per provare ad identificare i componenti del branco.