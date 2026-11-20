La Procura della Repubblica di Agrigento ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di quattro persone, chiamate a rispondere a vario titolo di delitto colposo contro la pubblica incolumità. Avrebbero provocato un incendio all’interno della villa comunale di Camastra accendendo i fuochi d’artificio senza prima bonificare e mettere in sicurezza l’area.

I fatti risalgono allo scorso 4 settembre, durante i tradizionali festeggiamenti in onore di San Biagio. Secondo la ricostruzione del pubblico ministero Elettra Consoli, che ha firmato il provvedimento, gli indagati avrebbero omesso le necessarie cautele preventivamente richieste per lo spettacolo pirotecnico, trascurando la pulizia del terreno.

Alcuni frammenti incandescenti, entrando in contatto con sterpaglie, arbusti e residui vegetali secchi, avevano così innescato un rogo all’interno del parco pubblico. In breve tempo le fiamme si erano propagate verso il versante ovest e lungo la carreggiata di Corso Vincenzo Di Caro, distruggendo alberi e siepi e sprigionando una densa nube di fumo nero che aveva costretto allo sgombero immediato della folla, richiedendo il massiccio intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri.

Nel registro degli indagati – tutti assistiti dall’avvocato Vito Cangemi – figurano un 38enne di Camastra, titolare della ditta incaricata dei giochi pirotecnici; un 44enne, anch’egli di Camastra, in qualità di preposto dell’azienda; un 40enne di Lucca Sicula, che si sarebbe occupato materialmente dell’accensione dei fuochi; e un 54enne di Licata, addetto alla logistica e all’allestimento dello spettacolo.

Con la notifica dell’atto, la difesa avrà ora venti giorni di tempo per presentare memorie difensive o chiedere l’interrogatorio prima delle eventuali richieste di rinvio a giudizio.

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