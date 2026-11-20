Sciopero generale della Cgil, manifestazione dal Viale della Vittoria alla Prefettura. Al centro della protesta salari, caro vita, scuola, sanità e trasporti. Buscemi: «Il governo non tiene conto del disagio sociale».

Cori, bandiere e striscioni hanno colorato il Viale della Vittoria questa mattina, in occasione dello sciopero generale proclamato dalla Cgil su scala nazionale contro la manovra e le scelte del Governo Meloni. Anche nel capoluogo agrigentino la risposta è stata compatta: circa seicento manifestanti si sono dati appuntamento in Piazza Cavour per poi muoversi in corteo fino ai pressi della Prefettura.

A sfilare fianco a fianco sono state diverse categorie sociali – dai lavoratori dipendenti ai disoccupati, fino agli artigiani, ai braccianti e agli studenti – unite dalla richiesta di maggiori garanzie sociali e dignità retributiva.

Quattro i pilastri della piattaforma rivendicativa illustrata durante il sit-in: la difesa del potere d’acquisto contro il caro-vita, l’adeguamento dei salari con condizioni di lavoro più giuste, il rilancio degli investimenti per un’istruzione pubblica moderna e inclusiva, e l’abbattimento delle barriere economiche sui trasporti per garantire a tutti gli studenti pari opportunità di accesso allo studio.

Lavoratori, studenti, pensionati e famiglie in piazza ad Agrigento contro la manovra finanziaria del Governo Meloni. Il corteo organizzato dalla Cgil, partito da piazza Cavour, ha attraversato il Viale della Vittoria fino alla zona della Prefettura, tra bandiere, striscioni e slogan.

Al centro della mobilitazione il caro vita, gli stipendi insufficienti, le difficoltà delle famiglie e la richiesta di maggiori investimenti nella scuola, nella sanità e nei trasporti pubblici.

«È una legge di bilancio che allarga ancora di più la forbice tra ricchi e poveri e non tiene conto del disagio sociale», ha dichiarato Buscemi, segretario generale della Cgil di Agrigento.

«La gente lavora e non riesce più ad arrivare a fine mese perché l’inflazione erode gli stipendi. Negli ultimi dieci anni il potere d’acquisto si è ridotto del 20%».

Il sindacato chiede interventi per ridurre il costo delle bollette e dei carburanti, aumentare salari e pensioni e rafforzare i servizi pubblici.

In corteo anche gli studenti, che hanno denunciato le condizioni di diversi edifici scolastici e le difficoltà quotidiane dei pendolari.

«Chiediamo un abbonamento unico per i trasporti. Ci sono ragazzi che si svegliano alle sei del mattino per andare a scuola e arrivano comunque in ritardo», ha spiegato uno dei rappresentanti degli studenti.

Tra le richieste anche maggiore sicurezza negli istituti e interventi di manutenzione. «Non è possibile che ogni anno si parli di scuole dove piove dentro o dove si registrano problemi strutturali».

Dalla piazza è arrivata anche la richiesta di destinare maggiori risorse all’istruzione: «Vogliamo più fondi per le scuole invece che per le guerre. Il futuro è nelle scuole».

Alla manifestazione ha partecipato anche una rappresentanza del Partito Democratico provinciale, che ha espresso sostegno alla protesta.

«È il momento di cambiare passo, di dare risposte alla nostra economia, agli studenti e alla sanità pubblica», è stato sottolineato durante il corteo.

Tra le testimonianze raccolte anche quelle di cittadini preoccupati per il costo della vita e per le condizioni di lavoro.

«Non se ne può più. Le persone non riescono a fare la spesa, mentre pensioni e stipendi rimangono sempre gli stessi», ha raccontato un manifestante.

La mobilitazione si è conclusa nei pressi della Prefettura, con la richiesta al Governo di rivedere le scelte della manovra e destinare maggiori risorse a salari, welfare e servizi pubblici.

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