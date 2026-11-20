Legacoop Sicilia lancia l’allarme sul taglio di 185 milioni di euro al Fondo nazionale asilo previsto dalla manovra finanziaria. A rischio anche 600 posti destinati ai minori stranieri non accompagnati. L’associazione chiede al Parlamento di ripristinare le risorse.

Il taglio di 185 milioni di euro al Fondo nazionale asilo, previsto dal disegno di legge di bilancio, rischia di avere pesanti conseguenze sul sistema di accoglienza in Sicilia. Secondo le stime di Legacoop Sicilia, se la riduzione delle risorse sarà confermata dal Parlamento, nell’Isola potrebbero essere cancellati circa 2.900 posti di accoglienza, di cui 600 destinati ai minori stranieri non accompagnati. A rischio anche circa 500 posti di lavoro nelle cooperative sociali.

L’allarme arriva dall’associazione, che richiama l’attenzione sulle possibili ripercussioni per i migranti accolti, le famiglie, gli operatori del settore e i Comuni, molti dei quali già alle prese con gravi difficoltà finanziarie.

Fondo asilo, risorse ridotte del 26,84%

La manovra prevede una riduzione del Fondo nazionale asilo da 689 a 504 milioni di euro, pari al 26,84%. Secondo il Tavolo Asilo e Immigrazione, a livello nazionale sarebbero a rischio circa 17 mila posti.

La Sicilia risulta particolarmente esposta. La regione è infatti al primo posto in Italia per numero di progetti del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), con 119 progetti, 86 enti locali titolari e 7.034 posti disponibili, pari al 17% del totale nazionale. Nell’Isola si concentra inoltre quasi il 30% dei posti destinati ai minori stranieri non accompagnati.

Minori stranieri, il rischio di interrompere i percorsi di integrazione

Tra le conseguenze più preoccupanti, secondo Legacoop, c’è la possibile riduzione dei servizi rivolti ai minori stranieri arrivati in Italia senza familiari.

In Sicilia vive circa un quinto dei minori stranieri non accompagnati presenti nel Paese e oltre la metà ha già compiuto 17 anni.

Nei progetti SAI questi ragazzi ricevono assistenza educativa, sostegno psicologico e legale, accompagnamento scolastico, formazione linguistica e opportunità di inserimento lavorativo.

La riduzione dei posti disponibili potrebbe costringerli a rimanere più a lungo nelle strutture di prima accoglienza, dove i servizi sono generalmente più limitati, oppure a raggiungere la maggiore età senza avere completato un percorso di autonomia.

Secondo Legacoop, il rischio è quello di aumentare le situazioni di marginalità sociale, esponendo i giovani anche a fenomeni di sfruttamento e lavoro irregolare.

A rischio anche famiglie e percorsi lavorativi

Le conseguenze del taglio non riguarderebbero soltanto i posti letto. Il sistema SAI garantisce infatti percorsi di integrazione sociale e lavorativa anche a famiglie con bambini.

Nel 2025, in Italia, il sistema ha accolto 55.779 persone, tra cui 14.829 minorenni. Nello stesso anno quasi 12 mila beneficiari hanno lasciato i progetti dopo avere avviato un percorso di inserimento socioeconomico.

La riduzione dei finanziamenti potrebbe interrompere tirocini, attività formative e percorsi di autonomia abitativa, con il rischio di trasferire nuove situazioni di disagio sociale sui territori e sulle amministrazioni comunali.

Greco: «Ai Comuni si chiede di fare lo Stato senza risorse»

A evidenziare le difficoltà economiche degli enti locali è Carmelo Greco, responsabile Lavoro e Relazioni industriali di Legacoop Sicilia.

«Si chiede ai Comuni di fare lo Stato senza le risorse dello Stato. In Sicilia 109 Comuni su 391 sono in dissesto o in riequilibrio e attendono ancora circa 60 milioni di rimborsi per i minori soli. La tutela di questi ragazzi resta per legge in capo ai sindaci: ogni posto che chiude diventa una retta su bilanci già senza margini».

Greco richiama anche le conseguenze occupazionali della riduzione dei finanziamenti.

«A rischio ci sono anche centinaia di posti di lavoro qualificato, circa 500 secondo le nostre stime: educatori, psicologi, assistenti sociali, mediatori, operatori legali. Senza risorse certe dal 1° gennaio le cooperative non possono rinnovare i contratti né garantire gli alloggi. Servizi e lavoro non si programmano con proroghe di sei mesi».

L’appello al Parlamento: «Ripristinare i finanziamenti»

Legacoop Sicilia chiede alla deputazione regionale e nazionale di intervenire durante l’esame della legge di bilancio per evitare il ridimensionamento del sistema di accoglienza.

«Il SAI è un sistema pubblico costruito dai Comuni insieme alla cooperazione sociale, e in Sicilia funziona», afferma Filippo Parrino, presidente di Legacoop Sicilia.

«La manovra è ancora in discussione: chiediamo alla deputazione siciliana, di ogni schieramento, di riportare il Fondo almeno ai livelli del 2026 e di garantire ai Comuni il pieno rimborso delle spese per i minori. Il risparmio di oggi lo pagheranno i minori migranti, che verranno privati dell’accoglienza, e con loro i Comuni e le comunità».

La richiesta è dunque di scongiurare i tagli prima dell’approvazione definitiva della manovra, garantendo continuità ai progetti, tutela dei minori e stabilità occupazionale agli operatori delle cooperative sociali.

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