Rodolfo Errore, originario di Agrigento, è stato inserito nella prestigiosa classifica di Forbes che celebra i 100 manager più influenti d’Italia. General manager del gruppo Ludoil, Errore è una figura di spicco nel panorama industriale italiano e internazionale. Con una carriera che lo ha portato a distinguersi per la sua esperienza globale e la capacità di gestire con successo grandi sfide, Errore si è fatto notare per il suo contributo cruciale durante l’emergenza sanitaria Covid-19, con la strutturazione di Garanzia Italia. Questa misura di aiuti ha giocato un ruolo chiave nel ristabilire il dialogo tra lo Stato, le banche e le imprese, sostenendo il tessuto economico italiano in un momento di crisi senza precedenti.

Nel 2021, Errore è approdato al gruppo Ludoil, dove ha messo in atto una strategia che ha portato a una crescita costante non solo delle revenue, ma anche delle ambizioni industriali dell’azienda. Il suo piano strategico è stato costruito su tre pilastri fondamentali: il consolidamento del core business, l’espansione tramite acquisizioni esterne, e la green transition. Quest’ultima rappresenta il cuore della visione di Errore, che ha saputo combinare la storia e l’esperienza imprenditoriale degli azionisti con un approccio innovativo e dinamico, mirato alla costruzione di alleanze industriali e finanziarie.

Oltre al suo ruolo di general manager, Errore è anche CEO di Luce, la green sub-holding del gruppo Ludoil, dedicata agli investimenti in progetti di energia pulita. La missione di Luce è chiara: contribuire alla transizione energetica del Paese, puntando su soluzioni rinnovabili per la produzione e distribuzione di energia, in linea con gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine.

Grazie a questo percorso di successo, Rodolfo Errore si conferma una delle figure più influenti e visionarie nel panorama industriale italiano, capace di coniugare competenze manageriali e sensibilità verso le sfide ambientali globali.

