Alessandra Montana è una figura che incarna con straordinaria eleganza il connubio tra talento e dedizione, rappresentando un orgoglio per Agrigento e per la Sicilia. La sua carriera, costellata di successi e innovazioni, è un esempio luminoso di come la passione e la professionalità possano dare vita a progetti di grande impatto.

Iniziando la sua carriera come collaboratrice della Moncada Energy, Alessandra Montana ha giocato un ruolo cruciale nella realizzazione del PalaMoncada e nei successi economici e sportivi dell’organizzazione. La sua esperienza come direttore della comunicazione per quasi dieci anni è stata fondamentale per il successo di progetti legati alla Fondazione AgireInsieme, che ha promosso lo sviluppo sostenibile metropolitano con grande impegno e visione.

Guarda la videointervista di Marilena Patti

Dal 2013 al 2016, Alessandra ha ampliato i suoi orizzonti lavorando come consulente di comunicazione e marketing per hotel di lusso e ristoranti stellati. In questi contesti altamente competitivi, ha dimostrato una straordinaria capacità di adattamento e successo, affinando le sue competenze in strategie di comunicazione di alto livello e consolidando la sua reputazione come esperta nel settore. “La conoscenza delle lingue straniere – ha spiegato nel corso dell’ intervista- gioca un ruolo fondamentale per chi vuole affermarsi in questo settore e non solo. Ti rende libero. Proprio per questo motivo ho scelto che mio figlio frequenti una scuola internazionale”.

Nel 2016, Alessandra ha fondato “Allumeuse Communication”, un’agenzia innovativa nel campo della comunicazione. L’agenzia si è rapidamente affermata per la sua specializzazione in consulenza strategica, produzione di campagne pubblicitarie, pianificazione di eventi e lanci di marchi e prodotti. Sotto la sua guida, “Allumeuse Communication” ha contribuito a modellare e rafforzare la comunicazione di numerose aziende e marchi, confermandosi un punto di riferimento nel settore.

Il riconoscimento del suo talento non si è fatto attendere. Recentemente, Alessandra Montana è entrata a far parte della prestigiosa classifica Forbes delle cento donne leader vincenti. La rivista, nota per le sue liste e classifiche nei settori di industria e finanza, ha celebrato il successo e l’impatto di Alessandra con il numero speciale “Il talento è donna”. Questo riconoscimento sottolinea non solo il suo successo personale, ma anche l’influenza positiva che ha avuto nel mondo della comunicazione e nel panorama imprenditoriale.

Alessandra Montana rappresenta un esempio brillante di leadership e innovazione. Con il suo impegno costante e la sua visione strategica, ha saputo portare avanti con orgoglio il nome di Agrigento e della Sicilia a livello internazionale. La sua carriera è un faro per molti giovani professionisti e un segnale di come il talento siciliano possa emergere e farsi apprezzare a livello globale.