La Giunta regionale ha deciso di finanziare oltre tre milioni di euro per l’acquisto di un robot chirurgico di ultima generazione destinato all’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Un investimento strategico, fortemente richiesto dalla Direzione dell’Asp di Agrigento, che rappresenta un passo decisivo nel potenziamento dell’offerta sanitaria del comprensorio agrigentino e nel miglioramento della qualità delle prestazioni ospedaliere. L’introduzione della nuova apparecchiatura consentirà l’esecuzione di interventi di microchirurgia ad alta precisione con importanti benefici in termini di sicurezza, riduzione dei tempi di degenza e ampliamento delle tipologie di intervento effettuabili direttamente sul territorio.

Il robot chirurgico rappresenta uno strumento fondamentale per elevare gli standard assistenziali e contrastare il fenomeno della migrazione sanitaria, offrendo ai cittadini agrigentini cure avanzate senza la necessità di spostarsi fuori provincia o regione. Parallelamente, l’Azienda sanitaria avvierà un percorso di valorizzazione delle competenze professionali, con la costituzione di un’équipe multidisciplinare composta da giovani urologi, chirurghi e ginecologi, chiamati a garantire nel prossimo decennio un’offerta sanitaria moderna, qualificata e stabile per la popolazione del territorio.

“Questo finanziamento – dichiara il direttore generale dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci – rappresenta un risultato di straordinaria importanza per l’intero comprensorio agrigentino. Esprimo grande soddisfazione per un traguardo atteso da tempo e un sincero ringraziamento al Governo regionale, al presidente Renato Schifani e all’assessore alla salute, Daniela Faraoni, per l’attenzione concreta dimostrata verso la sanità del nostro territorio. L’arrivo del robot chirurgico ci consentirà di innalzare ulteriormente la qualità delle cure e di offrire ai cittadini servizi sanitari all’avanguardia, rafforzando la fiducia nel sistema pubblico”.

L’investimento si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo e innovazione della sanità siciliana, finalizzata a rendere gli ospedali dell’Isola sempre più efficienti e capaci di rispondere ai bisogni di salute della popolazione.

“Un risultato importante per i cittadini agrigentini, che meritano di potersi curare nella propria terra senza essere costretti a rivolgersi ad altre strutture fuori provincia o fuori regione -afferma il deputato nazionale Calogero Pisano -. Dopo i 4 milioni già approvati dal Parlamento nazionale, grazie al mio emendamento, per l’acceleratore lineare e il bunker radioterapico, dal Governo regionale arriva un nuovo segnale forte di attenzione verso il nostro territorio. Un ringraziamento speciale al Presidente della Regione, Renato Schifani, per la grande sensibilità e attenzione dimostrate e al direttore generale di Asp Giuseppe Capodieci, per il grande lavoro che sta svolgendo per assicurare alla nostra comunità un’offerta sanitaria efficiente e sempre di più di qualità. Per quanto mi riguarda, continuerò a lavorare con determinazione perché Agrigento abbia ciò che merita”.

“L’acquisto di questo importante strumento all’avanguardia, unito alla competenza dei medici, consentirà di eseguire interventi di microchirurgia, potenziando la qualità e la tipologia delle prestazioni offerte – dice il sindaco di Agrigento Franco Micciché -. Come sindaco, ma ancor prima come medico e soprattutto come cittadino, non posso che esprimere grande soddisfazione per questo importante tassello che si aggiunge al sistema sanitario agrigentino e che contribuirà ad arginare la migrazione sanitaria degli abitanti del nostro territorio”.

