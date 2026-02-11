Nuova allerta meteo su Agrigento. Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato l’avviso n. 26041 del 10 febbraio 2026, con livello di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico, valido dalle ore 16 di oggi fino alle 24 di domani, 11 febbraio.

A comunicarlo è il sindaco di Agrigento, che invita la cittadinanza alla prudenza nelle prossime ore, in considerazione delle condizioni meteo avverse previste sul territorio comunale.

L’amministrazione raccomanda di limitare gli spostamenti non strettamente necessari e di evitare comportamenti che possano esporre a rischi, soprattutto in prossimità di corsi d’acqua, ponti, passerelle e aree soggette ad allagamenti. Particolare attenzione è richiesta nelle zone tradizionalmente più vulnerabili in caso di precipitazioni intense, come Villaggio Mosè e San Leone, oltre che in prossimità del Fiume Naro, del Fiume Ipsas e del Fiume Drago.

Si invita inoltre a non sostare in locali seminterrati in presenza di forti piogge, a non attraversare sottopassaggi o guadi durante e dopo gli eventi piovosi e ad allontanarsi da spiagge, coste e moli qualora le condizioni meteo dovessero peggiorare.

Il Comune, in raccordo con la Protezione civile, continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione. Ai cittadini è richiesto senso di responsabilità e massima collaborazione, attenendosi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali.

