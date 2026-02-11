Si trovano ricoverati in due strutture sanitarie specializzate di Catania e Palermo, il pensionato 80enne e il figlio di 50 anni, rimasti gravemente feriti a seguito dell’esplosione di una bombola all’interno della loro abitazione in via Nazionale a Burgio.

Entrambi hanno ustioni in diverse parti del corpo. Sul posto, ieri pomeriggio, hanno operato vigili del fuoco e carabinieri, impegnati nella messa in sicurezza dell’immobile e negli accertamenti di rito. Ancora da chiarire l’origine dell’accaduto.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp