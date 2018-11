Robin Hood. L’origine della leggenda dietro alla quale c’è Di Caprio

Robin Hood è il personaggio leggendario più famoso della storia e al quale il cinema ha dedicato più film in assoluto. Si ricordano quelli più famosi: “Robin e Marian” del 1976 con Sean Connery e Audrey Hepburn, “Robin Hood la leggenda” del 1991, “Robin Hood principe dei ladri” con un indimenticabile Kevin Costner affiancato da Morgan Freeman e Christian Slater e infine nel 2010, “Robin Hood” con Russel Crowe e Cate Blanchett diretto da Ridley Scott. Malgrado la bravura di tutti questi grandi attori, la suspense e l’azione mozzafiato, nessuno dei film citati è stato mai avventuroso con il film in uscita al cinema questo weekend, intitolato “Robin Hood. L’origine della leggenda”.

Spettacolari scene d’azione raccontano la foresta di Sherwood al pubblico giovane. Il protagonista è ovviamente Robin Hood, ma è più cupo e fascinoso e dotato di un glamour con cui si dedica all’amore strizzando l’occhio sul campo di battaglia. Tra lo scanzonato e il gotico, tra balestre che sparano frecce come mitragliatrici, catapulte che lanciano pietre che sembrano bombe, Robin Hood porta avanti la sua battaglia a favore dei più deboli, combattendo le ingiustizie nella contea di Nottingham sotto le vesti di un leggendario arciere che ha tutte le caratteristiche di un moderno supereroe. È questo il taglio dato al film dal regista Otto Bathurst per un colossal, dietro al quale c ‘è Leonardo Di Caprio, e che fa di questo Robin Hood una delle pellicole più attese del nostro autunno.

Accanto a Robin Hood, che è un crociato indurito dalla guerra, interpretato da Taron Egerton, vi è l’amico moresco Little John, interpretato dal premio Oscar Jamie Foxx. I due insieme organizzano e scatenano un’audace rivolta contro la corrotta corona inglese, dando vita a un’avventura emozionante come mai.

