Settima gara del campionato nazionale di Serie B, tra Akragas Futsal VS Catania Futsal Club

Ritorna in campo allo Sport Village di Agrigento per la settima gara del campionato nazionale di Serie B, l’Akragas Futsal, che tra le mura amiche sabato 24 Novembre alle 17:00 affronterà il Catania Futsal Club di Carmelo Sgroi.

Match inedito quello tra la squadra della Valle dei Templi e quella Etnea, con in palio punti importanti per muovere la classifica generale.

In casa bianco azzurra allenamenti serrati in vista del derby contro i rosso azzurri con Peppe Castiglione con il dubbio Casali (per lui una botta) che potrebbe premiare integrando tra i convocati un paio di elementi dell’under 19 che tanto bene ad oggi ha fatto nel campionato nazionale di categoria.

Arbitri dell’incontro saranno Marco Lupo e Umberto Giglio di Palermo, mentre come cronometrista ci sarà Mario Certa di Marsala.

Completano la settima giornata del girone H le sfide tra:

Arcobaleno – Polistena

Cataforio – Assoporto

Regalbuto – Real Parco

Mabbonath – Agriplus

Mascalucia – Futura

Impegnate invece domenica 25 novembre alle ore 11.00 in un incontro sulla carta molto complicato l’under 19 che affronterà i pari età del Meta Bricocity Catania (formazione che milita in Serie A) e l’under 17 che debutterà sabato 24 novembre alle ore 15.00 presso i campi del Kokko Soccer Club di Agrigento contro i pari età della Vigor San Cataldo.