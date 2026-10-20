C’è un nuovo ed importante ingresso in Forza Italia di Agrigento e nell’entourage dell’on. Luigi

Salvaggio.

Si tratta di Roberto Battaglia, operatore nella confederazione del commercio, dove cura il centro

autorizzato di assistenza fiscale 50&più di Confcommercio, il quale ha al suo attivo pregresse

esperienze politiche.

Battaglia si avvicina dunque all’on. Luigi Salvaggio, deputato all’ARS da qualche mese, che si sta mostrando particolarmente intraprendente e innovativo sul piano delle proposte politiche. Queste guardano infatti alla specificità dei territori di riferimento che, con le loro connotazioni identitarie e con i loro aneliti concreti e peculiari, costituiscono ambiti locali che si differenziano sensibilmente tra loro.

L’on. Salvaggio sta portando avanti il progetto “Comune per Comune”, grazie al quale attinge personalmente e direttamente alle istanze e necessità dei singoli territori dell’agrigentino per

portarle alla ribalta dell’Assemblea Regionale Siciliana e degli assessorati regionali pertinenti, in

modo da trovare soluzioni adeguate e risposte concrete ai bisogni e alle urgenze provenienti dalle realtà locali.

“Ma non è solo questo che mi ha colpito dell’on.Salvaggio” -commenta Roberto Battaglia-

“Non è solo questo progetto che poi si dirama in tanti concreti percorsi diversificati” -aggiunge – “ma è

soprattutto quel comune denominatore che fonda questi percorsi e, in genere, tutta la visione ed azione politica di Luigi: è il suo approccio innovativo, il suo procedere oltre ogni ostacolo, la sua

intraprendenza dinamica e caparbia”.

“L’operoso dinamismo dell’on. Salvaggio” – dice, ancora, Roberto Battaglia – “ ha rinnovato in me

la concreta speranza di poter essere protagonista attivo e costruttivo di una politica che animi

autenticamente le realtà locali, che faccia squadra, che costruisca comunità consapevoli e

proiettate concretamente in un futuro migliore”.

“Ecco” -conclude- “ho trovato in Luigi Salvaggio quel quid necessario per lasciare lontano il ricordo

della vecchia politica che ha pervaso nefastamente tutta la provincia di Agrigento e per promuovere fattivamente e costruttivamente i territori, le comunità, il futuro della realtà locale”.

Da parte sua, l’on. Salvaggio si dice contento di avere nella propria squadra Roberto Battaglia,

affermando: “metteremo a frutto le competenze di Roberto in campo commerciale e tributario per

riversale negli atti ed interventi che caratterizzano la nostra azione politica finalizzata al miglioramento della qualità della vita nell’hinterland agrigentino”.

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