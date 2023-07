Un’incarico societario all’insegna di cuore e impegno: Roberta Lala si unisce alla dirigenza dell’Akragas, pronta per una nuova sfida sportiva e sociale.

Agrigento, 25 luglio 2023 – Un nome noto e stimato nella comunità agrigentina, Roberta Lala, si unisce ufficialmente alla dirigenza dell’Akragas, assumendo il ruolo di vice presidente del club. L’imprenditrice agrigentina, già nota per il suo impegno sociale a favore degli animali e delle persone meno abbienti, si appresta ora a tuffarsi in una nuova avventura sportiva ed esperienza professionale.

Il legame tra Roberta Lala e l’Akragas risale a lungo tempo, essendo sempre stata una super tifosa del Gigante biancoazzurro. La sua passione per il calcio e il sostegno indiscusso alla squadra la hanno resa una figura di spicco all’interno della comunità locale.

Ma Roberta Lala non è solo una tifosa appassionata; il suo nome è associato a numerose battaglie sociali a favore degli animali e delle persone in difficoltà. Come ex assessore della Giunta Miccichè al Comune di Agrigento, ha dimostrato una profonda sensibilità e dedizione nel promuovere il benessere degli esseri viventi e nel sostenere le fasce più vulnerabili della società.

La nuova vice presidente si è detta pronta ad affrontare questa nuova sfida con determinazione, consapevole dell’enorme responsabilità che la carica comporta.

“Il calcio è una passione che mi ha sempre accompagnato, e poter contribuire attivamente al successo dell’Akragas è un onore e una grande gioia per me”, ha dichiarato Roberta Lala. “Voglio portare avanti i valori di solidarietà e inclusione che ho sempre promosso nella mia attività sociale, e fare del club un punto di riferimento non solo per gli appassionati di calcio, ma per tutta la comunità agrigentina.”

L’Akragas, sotto la guida del suo presidente e di Roberta Lala come vice presidente, si appresta a vivere una nuova stagione, arricchita non solo da talento calcistico, ma anche da una forte spinta verso il bene comune. Con una donna così determinata e altruista nel cuore della dirigenza, la squadra può sicuramente contare su un vento di rinnovamento e positività che la porterà a guardare con ottimismo al futuro.