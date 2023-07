Agrigento, 27 Luglio 2023 – Si avvicina il tanto atteso concerto di Zucchero, e TUA – Trasporti Urbani Agrigento si prepara a facilitare gli spostamenti dei numerosi spettatori che parteciperanno all’evento musicale. Giovedì 27 Luglio prossimo, in occasione del concerto, TUA attiverà un servizio di navette gratuite per il trasporto degli spettatori da piazza del Vespro a Piana San Gregorio.

Le navette, appositamente organizzate per garantire un trasporto agevole e sicuro, inizieranno a operare dalle ore 19. Partendo dalla piazza del Vespro, al Villaggio Mosè, attraverseranno il viale Leonardo Sciascia e raggiungeranno la zona di Piana San Gregorio, dove avrà luogo l’atteso concerto di Zucchero.

Il servizio di navette rappresenta un’opportunità preziosa per tutti coloro che desiderano godersi la serata senza preoccuparsi di problemi legati al parcheggio o agli spostamenti. Gli spettatori potranno lasciare la propria auto comodamente parcheggiata e affidarsi alle navette gratuite per raggiungere la location dell’evento.

Al termine del concerto, alle ore 00.00, le navette faranno il tragitto inverso, riportando gli spettatori nei vari siti del viale Leonardo Sciascia fino a piazza del Vespro.

Per agevolare la salita a bordo delle navette, TUA invita i passeggeri a recarsi in prossimità delle pensiline dedicate al trasporto pubblico urbano. Questa iniziativa mira a garantire un servizio efficiente e puntale, consentendo a tutti gli appassionati di musica di godersi il concerto in tutta tranquillità.

Con l’attivazione delle navette gratuite, TUA dimostra ancora una volta il suo impegno nel migliorare la mobilità urbana e nell’offrire soluzioni di trasporto dedicate agli eventi che animano la vita cittadina.