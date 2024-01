Una cinquantina di detenuti, alcuni dei quali armati di bastoni, altri con in mano contenitori contenenti olio ed acqua calda, ha messo in atto una rivolta al carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Scattato l’allarme immediato l’intervento di decine e decine di agenti della polizia Penitenziaria. Il perimetro della Casa circondariale è stato praticamente circondato dai poliziotti della Questura di Agrigento e dai carabinieri.

La protesta, a quanto pare, è scoppiata a causa di criticità e problematiche che da anni si vivono all’interno del penitenziario di contrada Petrusa, non ultimo il malfunzionamento dei riscaldamenti. Richiesto, in via precauzionale, anche l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale per timori di incendi. Dopo alcune ore gli agenti della Penitenziaria hanno fatto irruzione nell’area dove era in corsa la protesta e in poco tempo hanno ripristinato.

Più detenuti sono stati bloccati. Nessuno è rimasto ferito. Alla Casa circondariale, a coordinare le operazioni, anche il procuratore aggiunto Salvatore Vella.