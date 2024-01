Giallo nel capoluogo. Un macabro ritrovamento è stato fatto nel pomeriggio in un’abitazione vicino alle vie Gamez e Porcello, a pochi passi dalla centrale via Atenea, nel centro storico della città dei templi. I vigili del fuoco e la polizia hanno trovato il corpo senza vita di una pensionata settantanovenne, dopo che i vicini di casa della donna avevano segnalato alle forze dell’ordine un odore strano proveniente dall’abitazione. Inoltre, da alcuni giorni nessuno rispondeva al campanello.

È stato richiesto l’intervento del medico legale. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della sezione Volanti, della Squadra Mobile e della Scientifica. E’ stata disposta un’autopsia per determinare le cause del decesso. Le indagini sono in corso in tutte le direzioni. Non si esclude la possibilità che sia stata vittima di una rapina drammatica. Sarà compito del medico legale fare chiarezza.