Due rotture traumatiche della milza il primo dell’anno: una giovane ragazza ed una anziana donna sono state sottoposte tempestivamente ad intervento chirurgico. Ad eseguire l’intervento alla giovane sono stati i medici, Francesco Buscaglia (nella foto) e Alessio D’Angelo. All’anziana,ancora Buscaglia insieme all’urologo Gioacchino Leto per la contemporanea nefrectomia sinistra.

L’anestesista, Francesca Principato, ha, poi, accompagnato materialmente la giovane paziente in elicottero per il trasferimento a Villa Sofia di Palermo. La equipe di infermieri Giusi Desiri, Francesco Termini e Oriella Farrauto, ha permesso di effettuare i due interventi a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro nel tentativo di salvare due vite.