Ritrovato vivo il pensionato scomparso da una settimana

Dopo incessanti giorni di indagini, perlustrazioni, e attività con l’impiego di decine di uomini e mezzi, il cui piano di ricerche coordinato dalla Prefettura di Agrigento era stato chiuso proprio ieri, oggi, all’ora di pranzo è stato ritrovato vivo il sessantunenne Carmelo Gagliano di Cianciana. Ad annunciare la notizia è stato il sindaco Francesco Martorana.

Ad accorgersi del sessantunenne, sono stati alcuni ciclisti, che hanno dato l’allarme. L’uomo si trovava nelle vicinanze di una grotta, a poche centinaia di metri dal suo appezzamento di terreno. In via precauzionale è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Ribera, per essere sottoposto ad accertamenti. In tutti questi giorni, avrebbe mangiato fave, raccolte in diversi terreni della zona.

Dell’uomo si erano perse le tracce sabato 17 aprile scorso. Trattandosi di una persona con gravi problemi di salute, era stato attivato il piano provinciale di ricerche persone scomparse. Per una settimana i vigili del fuoco, carabinieri, unità cinofile, e Protezione civile hanno “setacciato” ogni angolo del territorio di Cianciana, e non solo. Oggi il ritrovamento.