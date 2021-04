450 Kg di rifiuti e 150 di ingombranti: i risultati dell’iniziativa “Plastic Free” ad Agrigento

450 Kg di rifiuti e 150 di ingombranti e 33 partecipanti. Sono i risultati raggiunti nella città di Agrigento dall’iniziativa Plastic Free Onlus che si è tenuta lo scorso 18 aprile. In tutta Italia più di 15.000 le persone in azione per il bene dell’ambiente. In città ci si è concetrati sulla Foce del fiume Akragas. “La raccolta die rifiuti- dicono Maria Giovanna Piro referente dell’iniziativa per la Provincia di Agrigento e Alessandro Arcuri per il Comune- si è svolta in maniera ordinata e rispettando le vigenti normative anticovid. Abbiamo avuto grande partecipazione, nonostante le restrizioni, anche di bambini e ragazzi sotto la maggiore età, ed è proprio da loro che vogliamo partire nel Comune e nella Provincia di Agrigento. Ci aspettavamo tanta plastica e ingombranti, ma non sono mancate le sorprese positive, come la pulizia di un nido di 11 uova di anatra o papera completamente sommerso dalla plastica e rifiuti trovato sulle sponde finali del fiume.” Plastic Free Onlus è un’associazione di volontariato nata il 29 luglio 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, in particolare quella da plastica monouso, che non solo inquina bensì uccide. Si sviluppa online e in meno di 2 anni è diventata una realtà sempre più grande e con oltre 700 referenti in tutt’Italia.