“Manifestazioni del culto domestico. Durante lo scavo della casa 7 è stato rinvenuto un piccolo altare in pietra”. A darne notizia il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi in merito agli scavi a Finziade Monte Sant’Angelo di Licata.
Il manufatto proviene dal sacello domestico dell’abitazione: uno spazio destinato al culto delle divinità protettrici della casa e degli antenati. “A Finziade, ogni casa disponeva di un ambiente riservato a queste pratiche rituali”, fanno sapere dal Parco.
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