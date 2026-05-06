Momenti di tensione davanti il tribunale di Agrigento per un banalissimo incidente stradale, soprattutto quando tra i tanti presenti si è sparsa la voce che uno degli occupanti dei mezzi coinvolti fosse armato. Il fatto è avvenuto questa mattina in via Mazzini, a pochi metri dal Palazzo di Giustizia.

Il tamponamento tra due auto, ha portato alla scoperta della presenza di una pistola nell’abitacolo di una delle due macchine. Ad intravedere l’arma, che in seguito ad un accertamento è risultata essere un giocattolo privo di tappo rosso, sono stati i militari impegnati a presidiare il tribunale.

Il conducente del veicolo, un cinquantacinquenne agrigentino, è stato identificato poco dopo dagli agenti della sezione Volanti intervenuti sul posto per fare luce su quanto accaduto.

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