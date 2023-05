Ritrovata l’auto rubata al medico nel parcheggio dell’ospedale San Giovanni di Dio

E’ stata ritrovata a Grotte, in via Madonna delle Grazie, la Fiat Cinquecento, del medico quarantottenne che era stata rubata nel parcheggio dell’ospedale “San Giovanni di Dio” lo scorso 18 maggio. A ritrovare l’auto sono stati i carabinieri della locale Stazione. La vettura è stata sequestrata e sottoposta ad accertamenti tecnici finalizzati alla ricerca di impronte, tracce o altri indizi utili ad identificare il ladro che l’ha rubata e guidata. Non è chiaro come da contrada “Consolida” la macchina sia arrivata fino al centro di Grotte.