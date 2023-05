Controlli in locali di San Leone, sequestrati alimenti e trovato lavoratore “in nero”

Circa dieci chili di alimenti in cattivo stato di conservazione e privi della tracciabilità e trovato anche un lavoratore “in nero”, ma anche irregolarità di carattere amministrativo. Sono stati i carabinieri del Nas e del Nil a scoprirlo in alcuni locali della movida di San Leone. Nel rione balneare già da un paio di settimane sono in azione i carabinieri del nucleo Antisofisticazioni e sanità di Palermo e quelli dell’Ispettorato del lavoro di Agrigento, ma anche la polizia amministrativa della divisione Pasi della Questura.

In un locale di viale della Dune, adibito anche a bar-ristorante, i carabinieri hanno sequestrato alimenti perché erano, appunto, in cattivo stato di conservazione e senza la necessaria tracciabilità, e scovato, fra i lavoratori presenti, uno che era completamente “in nero”. Sono state elevate sanzioni amministrative per circa 8 mila euro. La polizia ha effettuato diversi controlli ad altri locali della movida sanleonina. E anche in questo caso sono state riscontrate delle irregolarità di natura amministrativa e sono state elevate delle multe.