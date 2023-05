Devastata la moto di impiegato: si indaga per danneggiamento mirato

Qualcuno approfittando di un momento in cui nella zona non c’era passanti ha aperto il tappo del serbatoio carburante di una motocicletta e lo ha riempito di spazzatura e pietre, ma anche danneggiato il motore e la carrozzeria. Ha tutte le caratteristiche di un danneggiamento mirato quello che è stato messo a segno sotto i portici di piazzale Fratelli Rosselli, nel centro di Agrigento. Presa di mira la moto di proprietà di un impiegato agrigentino di 48 anni. L’uomo, dopo l’amara scoperta, non ha potuto far altro che rivolgersi alle forze dell’ordine. Delle indagini si sta occupando la polizia. Scontato che uno dei primi passaggi investigativi mossi sia stato quello di verificare l’eventuale presenza in quell’area di impianti di videosorveglianza. Al riguardo non filtrano indiscrezioni.