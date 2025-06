E’ stata ritrovata dai carabinieri di Agrigento la Ktm 500 exc, una moto da cross, di proprietà del sindaco di Montallegro Giovanni Cirillo. Il mezzo era stato lasciato sotto casa quando un ignoto malvivente l’aveva rubato. Le indagini dei militari dell’Arma hanno però permesso il ritrovamento in tempi di record della moto nel centro della città dei templi. A darne notizia è stato lo stesso primo cittadino sui social.

“Grazie al lavoro dei carabinieri questa sera la mia moto è stata ritrovata – dice -. Abbiamo già presentato il progetto della video sorveglianza cittadina in collaborazione con la Prefettura di Agrigento per garantire maggiore sicurezza, ma di certo le telecamere non serviranno ad arginare il problema. Tali gesti purtroppo potrebbero continuare a ripresentarsi. È il senso civico, nel non abbandonare rifiuti ad esempio e il senso di onestà e ancora di rispetto che invece dovremmo cercare di coltivare”.

