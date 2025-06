L’Orchestra Sinfonica Siciliana arriva ad Agrigento per un concerto dedicato alla Capitale Italiana della Cultura 2025. Venerdì prossimo (27 giugno) alle 21 al Teatro dell’Efebo, una tappa suggestiva del viaggio dell’Orchestra nell’Isola: un concerto offerto alla città (biglietti gratuiti con prenotazione su www.agrigento-biglietti.com) diretto da Srba Dinič – bacchetta ospite di prestigiose istituzioni come la Semperoper di Dresda, il Teatro Colón di Buenos Aires e il Teatro Massimo di Palermo – e un programma coinvolgente con pagine di Šostakovič, Čajkovskij e Dvořák, rinnovando così l’obiettivo di portare i capolavori della musica sinfonica a pubblici sempre nuovi e diversificati.

Un appuntamento che conferma l’impegno della Foss nel coniugare qualità artistica, valorizzazione del territorio e collaborazione con le istituzioni. Il concerto si aprirà con l’Ouverture festiva op. 96 di Dmitrij Šostakovič (nel 50° dalla morte del compositore russo), composta in pochi giorni nel 1947 per celebrare l’anniversario della Rivoluzione d’Ottobre, fu eseguita solo nel 1954. Caratterizzata da un brillante impianto orchestrale e da una scrittura energica, l’Ouverture richiama esplicitamente il mondo operistico russo, in particolare l’eredità di Glinka, tra fanfare e melodie di struggente lirismo. Quindi il Capriccio italiano op. 45 di Pëtr Il’ič Čajkovskij, omaggio alle sonorità popolari italiane filtrate dallo sguardo sensibile del compositore russo.

Scritto nel 1880 dopo un soggiorno a Roma e Napoli, il brano è una sequenza coloratissima di episodi che spaziano dalle marce militari alle serenate, fino a una travolgente tarantella finale. E infine uno dei capolavori assoluti del repertorio sinfonico: la Sinfonia n. 9 in mi minore “Dal Nuovo Mondo” op. 95 di Antonín Dvořák, composta durante il soggiorno del musicista a New York e ispirata tanto alle melodie dei nativi americani. Con la sua struttura ciclica, i richiami epici e il celebre tema affidato al corno inglese nel secondo movimento, è un ponte ideale tra Vecchio e Nuovo Continente, e una riflessione sulla memoria e sull’identità.

Info al Boxoffice, via Imera 27 Agrigento tel. 0922.20500.

Info al Boxoffice, via Imera 27 Agrigento tel. 0922.20500.

Srba Dinić ha studiato pianoforte, musica da camera e direzione d’orchestra con Wolfgang Ott presso l’Accademia di Musica di Belgrado. Nel 2001 è stato nominato Direttore Principale dell’Opera di Berna, dove è stato poi promosso Direttore Stabile nel 2004 e Direttore Musicale nel 2007. Oltre alle numerose produzioni realizzate all’Opera di Berna, ha diretto come ospite in importanti teatri internazionali, tra cui la Staatsoper di Stoccarda, il Teatro Aalto di Essen, il Teatro Nazionale di Belgrado, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Nazionale Croato di Zagabria, il Teatro Colón di Buenos Aires, la Semperoper di Dresda e i festival di Savonlinna e Avenches. Ha diretto concerti di gala con solisti come Agnes Baltsa, Ramón Vargas e Salvatore Licitra, esibendosi in Svizzera, Italia, Budapest e in diversi paesi asiatici.

Srba Dinić ha collaborato con orchestre quali le Orchestre Sinfoniche di Monaco, Friburgo e Norimberga, la Shanghai Symphony Orchestra, la Taipei Symphony Orchestra, l’Orchestra Sinfonica della Radio Ungherese, la Sinfonica di Basilea, l’Orquesta de Valencia e l’Orchestra del Palacio de Bellas Artes di Città del Messico. Dal 2013 al 2019 è stato Direttore Musicale e Direttore Stabile dell’Orchestra del Teatro de Bellas Artes di Città del Messico. Dalla stagione 2017/18 ricopre il ruolo di Direttore Musicale Generale dello Staatstheater di Braunschweig. Dal 2025 è Direttore Stabile dell’Orchestra Sinfonica e del Coro della Radio Televisione Serba (RTS) di Belgrado.

