E’ morta la pensionata favarese di 78 anni, Maria Cibella, investita da un’auto una settimana fa in via Capitano Callea, a Favara, mentre si trovava davanti a un supermercato. La donna era ricoverata all’ospedale San Giovanni di Dio dove era stata portata in stato di coma per la grave emorragia cerebrale riportata nello scontro.

La 78enne, secondo la ricostruzione dell’accaduto, è stata investita da una Fiat Panda, condotta da un trentenne favarese. Nonostante i soccorsi immediati e il trasporto al presidio ospedaliero l’anziana è deceduta dopo alcuni giorni. I carabinieri della Tenenza di Favara hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

