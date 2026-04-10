I carabinieri del Comando provinciale di Agrigento nel corso di una perlustrazione nella zona industriale hanno ritrovato la trentenne di Favara scomparsa stamattina dopo aver lasciato il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio.
La giovane è stata rintracciata tra la vegetazione, ed è stata portata nuovamente al presidio ospedaliero di contrada Consolida per le cure necessarie.
“Ê stata ritrovata sana e salva la nostra concittadina di cui si erano perse le tracce oggi. Grazie ai Carabinieri”, scrive su facebook il sindaco di Favara Antonio Palumbo.
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