Sorpreso in giro per le strade empedocline con due cartucce calibro 22 nascoste nell’auto. I carabinieri della Stazione di Porto Empedocle, hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, un ventiseienne di Agrigento residente ad Aragona.
Deve rispondere del reato di detenzione abusiva di munizioni. Il controllo è scattato ieri notte dalle parti di via Miramare. L’indagato non ha saputo giustificare quel possesso.
I militari hanno avviato le indagini per far piena luce sui reali motivi della presenza del giovane in “trasferta” da Aragona a Porto Empedocle. Tra le ipotesi c’è anche quella che volesse mettere a segno un’intimidazione.
Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp