I carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno bloccato due agrigentini, rispettivamente di 43 e 34 anni, a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Il più grande è stato trovato in possesso di quasi dieci grammi di hashish e poco meno di cinque grammi di marijuana.

L’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tutto quanto è scaturito da un servizio di perlustrazione nel rione del campo sportivo Esseneto di Agrigento.

I militari hanno notato i due agrigentini a bordo di una vettura. Quindi hanno proceduto ad un’ispezione mirata. Durante la perquisizione personale a carico del 43enne, rinvenuti hashish e marijuana. Al termine degli accertamenti, gli stupefacenti sono stati posti sotto sequestro, in attesa di essere analizzati.

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