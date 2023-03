Ritornano a Villa Aurea gli appuntamenti con “Venerdì nella Valle” promossi dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. Otto gli eventi musicali in programma da marzo a maggio.

La stagione concertistica 2023 prenderà il via venerdì 24 marzo con il Mauro Carpi Trio. Saranno protagonisti: Mauro Carpi al Violino, Gabriele Lo Monte alla chitarra, Fabio Crescente al contrabbasso e special guest Antonella Parnasso.

Il 31 marzo spazio al Costanza Alegiani Jazz Encounters, con la voce di Costanza Alegiani, Marco Grillo alla chitarra e Gabrio Bevilacqua al basso.

Il Mark Priore Trio sarà a Villa Aurea il 14 aprile, con Mark Priore al piano, Benoit Quentin al contrabbasso e Manfredi Crocivera alla batteria.

Il ciclo di eventi proseguirà il 21 aprile, con la Mimmo Cafiero Open Band, che vedrà esibirsi: Mimmo Cafiero alla batteria, Stefano D’Anna al sax tenore, Giuseppe Mirabella alla chitarra, Sam Mortellaro al piano e Stefano India al basso. Il mese di aprile, giorno 28, si definirà con Gianni Cavallaro Quintet, composto da: Gianni Cavallaro alla batteria, Claudio Giambruno al sax, Sergio Munafò alla chitarra, Giovanni Conte al pianoforte e Riccardo Lo Bue, al contrabbasso.

Il 5 maggio concerto dei ?Giacomo Tantillo Quintet – Just For Funny”, con Giacomo Tantillo che si esibirà alla tromba, Francesco Patti al sax, Angelo Di Leonforte al piano, Fulvio Buccafusco al contrabbasso e Antonio Leta alla batteria.

Il 12 maggio toccherà al Valerio Rizzo Trio, con Valerio Rizzo al pianoforte, Gabrio Bevilacqua al contrabbasso e Carmelo Graceffa alla batteria. Infine l?ultimo appuntamento, è previsto il 19 maggio, con Salvatore Bonafede Play Gershwin che vedrà l’esibizione di Salvatore Bonafede al pianoforte.

L’inizio dei concerti è previsto alle ore 19,30, con ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.

La rassegna musicale, con la direzione artistica del maestro Carmelo Salemi, è promossa in collaborazione con l’associazione Musikania.