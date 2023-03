Torna l’appuntamento con il Welcome Day UniPa ad Agrigento. Le porte del Polo Territoriale Universitario di Agrigento si apriranno per accogliere agli studenti delle quinte classi delle Scuole secondarie di secondo grado del territorio, i dirigenti scolastici e gli insegnanti. L’obiettivo è quello di far conoscere l’offerta formativa per l’Anno Accademico 2023-2024 e i futuri sbocchi professionali, orientando i giovani verso la scelta giusta. L’evento si terrà domani, 24 marzo, nell’Aula Magna Rosario Livatino di Empedocle Consorzio Universitario, in via Quartararo.