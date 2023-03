“La Roba” in scena al Pirandello con Enrico Guarneri protagonista. 28 e 29 marzo (VIDEO)

Nel centenario della morte di Giovanni Verga, continua l’omaggio allo scrittore e drammaturgo catanese nella stagione di prosa del teatro Pirandello di Agrigento. Il 28 e 29 marzo andrà in scena, in un nuovo allestimento, “La roba”, con regia di Guglielmo Ferro che vede tra i protagonisti l’attore Enrico Guarneri. In scena con lui ci saranno Giampaolo Romania, Nadia De Luca, Francesca Ferro, Rosario Marco Amato, Elisa Franco, Alessandra Falci, Gianni Fontanarosa, Giuseppe Parisi e Maria Chiara Pappalardo. Per “La Roba” sono previsti anche matinées per gli studenti delle scuole. Lo spettacolo inizialmente in programma il 23 e 24 marzo è stato posticipato per questioni legate alla compagnia.