Giunta alla sua seconda edizione, una importante vetrina per le cooperative agroalimentari e uno strumento utile per parlare di alimentazione di qualità , valorizzazione del territorio e sistema cooperativo.



Tre appuntamenti per parlare di cooperazione e sostenibilità, per condividere pratiche di educazione al consumo consapevole e responsabile, nonché idee e valori chiave quali IDENTITÀ, QUALITÀ, BENESSERE, SOSTENIBILITÀ E LEGALITÀ, attraverso workshop, incontri e laboratori ludico ricreativi, tutto questo è Agora’ della cooperazione ,uno straordinaria opportunità per promuovere i prodotti delle nostre cooperative e per parlare di sostenibilità e di valorizzazione dei nostri territori ha dichiarato Filippo Parrino Presidente di legacoop sicilia.



I primi due appuntamenti ci vedranno impegnati il prossimo 13 ottobre all’II.SS. Galileo Galilei di Canicattì e il 20 ottobre al liceo linguistico Ninni Cassarà di Palermo, per dar vita rispettivamente a due Workshop durante i quali avremo l’opportunità di parlare e riflettere insieme ai giovani studenti di sicurezza alimentare, qualità della vita (dalla salute all’ambiente), etica del lavoro e cultura cooperativa. Sarà un’occasione per confrontarci su sviluppo, imprese e cooperazione, cultura, generazioni e innovazione, per condividere quindi idee e valori importanti per il futuro delle nuove generazioni.



Il terzo appuntamento sarà il 21 ottobre al Parco Uditore di Palermo! Vi aspettiamo quindi al nostro Marketplace, dove avrete l’opportunità di scoprire ed acquistare prodotti agroalimentari della cooperazione siciliana. Sarà un’occasione unica per sostenere i produttori locali e apprezzare la qualità dei loro prodotti. Ma non è tutto!



Si svolgeranno anche dei laboratori ludico-ricreativi per bambini per scoprire il valore della Biodiversità in modo interattivo e coinvolgente, in cui potranno giocare, imparare e divertirsi!



Agorà della cooperazione , ha dichiarato Domenico Pistone coord. Legacoop sicilia occidentale e coordinatore presidenza legacoop agroalimentare Sicilia rappresenta , innanzitutto , un modo per raccontare le nostre cooperative dell’agroalimentare , per promuovere la qualità dei loro prodotti e per promuovere l’indentità cooperativa che da a queste esperienze un significato ancora più importante e meritevole di essere apprezzato. La partecipazione di oltre 15 cooperative che espongono i loro prodotti rende agorà della cooperazione una vetrina importante attraverso cui promuovere la Sicilia e con essa i valori ed i principi del modello cooperativo .



.