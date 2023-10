La Fifth Avenue si è tinta dei colori agrigentini per la tradizionale parata del Columbus Day.

A prendere parte alla 79° edizione delle celebrazioni per l’esploratore Cristoforo Colombo il gruppo folk “Fiori del Mandorlo” diretto da Filippo Mandracchia e Tiziana Barone che ieri ha sfilato a New York al Columbus day sulla Fifth Avenue di Manhattan.

Un evento storico per un gruppo di Agrigento. Tanti i carri che hanno sfilato insieme alle bande e a oltre 100 gruppi di marcia dalla 42ª alla 72ª strada. La manifestazione quest’anno è guidata dal rappresentante dell’Assemblea dello Stato di New York Michael Benedetto, che ricopre la carica di Grand Marshall. Non sono mancate le foto dei ragazzi del gruppo folk di Agrigento con il governatore di New York e al Ministro San Giuliano che ha nominato Agrigento Capitale della Cultura.

L’istituzione del Columbus Day, decisa dal presidente Benjamin Harrison nel 1892 dopo il tragico linciaggio di 11 italiani a New Orleans, l’anno precedente, ha segnato l’avvio di una nuova era per l’integrazione della comunità italiana nella società statunitense.