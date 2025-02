Ecco “Intesa Test”: il corso di preparazione ai test d’ingresso offerto da Intesa Universitaria

Ritorna “Intesa Test”, il corso di preparazione totalmente gratuito offerto da Intesa Universitaria. L’obiettivo del corso è fornire le basi teoriche necessarie per affrontare i test di ammissione ai corsi universitari a numero chiuso previsti per il 2025, tramite tutor esperti che guideranno le future matricole attraverso le nozioni fondamentali per superare il test, con simulazioni reali per testare le proprie conoscenze.

“Da oltre vent’anni, Intesa Universitaria è un’associazione studentesca attiva presso l’ateneo palermitano, composta da studenti appassionati di diverse facoltà” – afferma Calogero Sabella, presidente dell’associazione Intesa Universitaria. “L’obiettivo è migliorare l’esperienza universitaria per tutti gli studenti, accompagnandoli sin dall’inizio della loro carriera universitaria e facilitando il loro percorso accademico. Un focus importante è dedicato alla preparazione dei futuri studenti universitari delle scuole superiori per affrontare i test d’ingresso, spesso costosi e non accessibili.”

Il corso è aperto a tutti gli studenti interessati a prepararsi per i test di ammissione in vari ambiti, tra cui:

Medico-sanitario : Medicina, Odontoiatria, Professioni Sanitarie, Veterinaria

: Medicina, Odontoiatria, Professioni Sanitarie, Veterinaria Umanistico : Psicologia, Scienze Motorie, Lingue e Letterature Moderne, Scienze della Formazione Primaria

: Psicologia, Scienze Motorie, Lingue e Letterature Moderne, Scienze della Formazione Primaria Scientifico : Biologia, Biotecnologie, Chimica, Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Ottica e Optometria, Nutraceutica Animale

: Biologia, Biotecnologie, Chimica, Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Ottica e Optometria, Nutraceutica Animale TOLC-I : Ingegneria Informatica, Gestionale, Meccanica

: Ingegneria Informatica, Gestionale, Meccanica TOLC-E : Economia e Amministrazione aziendale

: Economia e Amministrazione aziendale Test di Architettura e TOLC-LP

Le lezioni si svolgeranno online tramite collegamento su Teams per le lezioni teoriche dal 28 febbraio al 7 aprile 2025, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Ogni settimana verrà pubblicato il calendario dettagliato delle lezioni.

I docenti, giovani e motivati, affiancheranno i partecipanti concentrandosi sugli argomenti più complessi. Al termine di ciascuna sezione del programma sono previste esercitazioni e simulazioni complete in presenza, seguendo i criteri di selezione specificati nel bando. Il corso offre una preparazione completa che non solo trasmette conoscenze teoriche, ma sviluppa anche competenze pratiche per gestire efficacemente il tempo durante il test e prepararsi psicologicamente per questa fase cruciale.

Per iscriverti all’Intesa Test, compila il modulo al seguente link:

Modulo di iscrizione Intesa Test

