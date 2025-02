Il Trionfo della XVIII Edizione dei Blues & Wine Awards e XXII Blues & Wine Soul Festival: Eleganza, Musica e Vino al Top

Un’edizione indimenticabile della XVIII edizione dei Blues & Wine Awards e della XXII edizione del Blues & Wine Soul Festival ha incantato il pubblico con una combinazione perfetta di eleganza, musica e grande vino. Il Gala da sogno che ha concluso l’evento internazionale è stato un trionfo per i vincitori, con etichette prestigiose premiate e numerosi personaggi di spicco omaggiati per il loro contributo alla cultura musicale e vinicola.

L’evento ha celebrato una vera e propria rivoluzione del Nero d’Avola, grazie al Convegno Annuale di Ampelografia – giunto alla XX edizione – che ha riscritto la storia di questo vitigno siciliano grazie al libro di Joe Castellano, presidente e direttore artistico del festival. In un’atmosfera ricca di fascino, Blues & Wine ha continuato a sorprendere con la bellezza della musica e del vino.

A fare da apripista, con una sorta di prefestiva, un successo particolare ha segnato l’apertura dell’edizione, con un evento tra “amici” presso l’Osteria del Cacciatore di Castrofilippo. Qui, l’oste Salvina Alessi ha fatto degustare agli ospiti un suo vino biologico di Nero d’Avola, prodotto in un massimo di 200 bottiglie, un capolavoro di genuinità che ha incantato i partecipanti.

Il festival ha poi preso il via al Castello Ducale Colonna di Joppolo, vicino ad Agrigento, il 22 febbraio, confermandosi come uno degli appuntamenti più importanti per il Centro Sud Italia e per numerosi Paesi europei.

I Premi del Vino

I riconoscimenti per i vini premiati sono stati numerosi, con le aziende siciliane in prima fila. Tra i grandi vincitori, Milazzo Vini ha conquistato il primo posto nella Selezione Spumanti con il V38AG Metodo Classico 2021, mentre Morgante Vini ha trionfato nella Selezione Rossi con il Don Antonio 2020, un Nero d’Avola di straordinaria qualità. La Selezione da Dessert ha visto la vittoria del Krysos 2023 di Feudo Disisa, mentre Tenute Principi di Spadafora ha conquistato il primo posto nella Selezione Bianchi con il Principe G 2021.

Il premio per il miglior olio d’eccellenza è andato all’Azienda Francesco Di Mino di Grotte, un altro segno della qualità produttiva della Sicilia.

Musica, Premi e Celebrazioni

Un momento emozionante della serata è stato l’omaggio al Re del Soul, Solomon Burke, con una toccante testimonianza di sua figlia Melanie Burke, che ha parlato dell’amicizia tra il padre e Joe Castellano. I premi sono stati poi assegnati a grandi nomi come i Fratelli La Bionda, esponenti della disco music italiana, e a Tenute Lombardo, premiata come Cantina Blues & Wine dell’Anno.

La serata è stata arricchita dalla musica live, con performance di artisti come Joe Gagliardo al piano, la vocalist Flora Faja, il bassista Riccardo Lo Bue e il batterista Fabrizio Francoforte.

Premi Speciali e Riconoscimenti

Il premio più significativo della serata è stato il Blues & Wine Award per il libro di Joe Castellano, “Per una vera Storia del Nero d’Avola”, che finalmente ha dato una risposta scientifica sulla vera origine del vitigno, risolvendo un mistero che perdurava da oltre 150 anni. Un lavoro che ha riscritto la storia del Nero d’Avola e che ha aperto nuovi orizzonti nella conoscenza del vino siciliano.

Conclusione di un’edizione straordinaria

Joe Castellano, creatore del festival, ha dichiarato con soddisfazione: “Un’edizione fantastica che chiude la XXII Edizione del Blues & Wine. Eleganza, grande cultura e appuntamenti speciali hanno consacrato ulteriormente il nostro festival. Il lavoro per la XXIII edizione è già in corso e porterà nuovi eventi di qualità.”

Infine, un sentito grazie è stato rivolto alla Fondazione Sciascia di Racalmuto e ai Comuni di Racalmuto e Joppolo, che hanno patrocinato moralmente l’evento, e un sorriso ironico è stato rivolto all’assenza di Agrigento Capitale della Cultura 2025, che, a detta di Castellano, ha “dato un aiuto importante, senza volerlo”.

Un’edizione che ha lasciato il segno, pronta a ripartire con nuovi grandi eventi estivi.

Le Foto di Vincenzo Meli si riferiscono al prefestiva presso l’Osteria del Cacciatore di Castrofilippo

