I quadri generali sindacali della Federazione Nazionale Sicurezza Cisl dei Vigili del Fuoco e Polizia Penitenziaria di Agrigento, Caltanissetta ed Enna si sono riuniti presso l’hotel dei Pini, a Porto Empedocle, in occasione del V° Congresso di categoria interprovinciale. Il segretario generale Fns Cisl delle tre province, eletto all’unanimità è stato Vincenzo Natale, quest’ultimo dopo i ringraziamenti di rito ha dichiarato di essere onorato di rappresentare gli interessi dei Vigili del Fuoco e della Polizia Penitenziaria, ha continuato il suo discorso facendo riferimento all’anno 2024, molto produttivo per la federazione, soprattutto per il gran numero di iscritti, merito del risultato, i sani principi racchiusi in una sola frase “spendersi per il bene comune in maniera imparziale e non convenzionale”.

Il neo-segretario continua facendo riferimento ai “valori del sindacato” e la sua personale esigenza di portare avanti le tematiche a tutela dei lavoratori, un bisogno che nasce dall’orgoglio di essere vigile del fuoco e dall’amore trasmesso sin dalla sua infanzia dal padre e dal nonno, (anch’essi suoi ex colleghi). L’idea del nuovo eletto è di proporre il progetto già attuato durante il mandato di coordinatore provinciale Vigili del Fuoco (all’interno della sua amministrazione) e riproporlo allo staff della nuova Segreteria a tutela dei Vigili del Fuoco e Polizia Penitenziaria. Inoltre più volte ha ribadito che “…la diversità dei colori delle varie sigle esistenti non deve essere un ostacolo per il buon funzionamento delle attività sindacali ma al contrario, adottando i sani principi del dialogo e il rispetto dell’individuo, potrebbe essere possibilità di arricchimento culturale“.

Conclude ribadendo quanto importante possa essere il rapporto con l’Unione Territoriale Sindacale, è determinato a sfruttare al meglio le potenzialità della Cisl a favore dei lavoratori.

