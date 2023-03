Ritorna il noir all’italiana con “L’ultima notte di Amore”

Esce domani nelle sale cinematografiche “L’ultima notte di Amore”, diretto dall’attore e regista Andrea Di Stefano (“Escobar” con Benicio Del Toro, “The Informer” con Joel Kinnaman). Nel cast troviamo Pierfrancesco Favino, che interpreta il ruolo del protagonista Andrea Amore, Linda Caridi, Antonio Gerardi, Francesco Di Leva e Martin Francisco Montero Baez.

Il film, presentato alla Berlinale nella sezione Gala, è un noir all’italiana, che omaggia lo stile del cinema tradizionale dal momento che é girato in pellicola e senza effetti digitali, in cui si susseguono delitti, ipotesi, investigazione e violenza circondati da un’atmosfera inquietante e misteriosa che ricorda quella dei film di Fernando Leo e Umberto Lenzi .

A fare da sfondo è una Milano notturna, con le sue vie e piazza del Duomo, dove si dipanano storie border line, avvengono omicidi e rese dei conti che coinvolgono la malavita cinese e quella calabrese.

Il protagonista è un tenente di polizia, Franco Amore, uomo onesto e corretto, che la sera prima del suo pensionamento, dopo trent’anni di integerrimo servizio nel corpo delle forze dell’ordine, durante i quali non ha mai sparato a un uomo, seppure i rischi a cui è stato esposto non siano mai mancati, circondato dall’affetto e dalla stima dei suoi colleghi, si appresta a pronunciare il discorso d’addio. All’improvviso, viene richiamato in servizio perché è accaduto un fatto grave: il suo amico Dino, nonché suo partner da diversi anni, coinvolto in una rapina di diamanti, viene ucciso. Per Franco tutto viene messo in discussione, così cominciano le indagini per scoprire che cosa realmente è accaduto e trovare i colpevoli del fatto.

L’ultima notte prima del pensionamento diventa la più lunga di tutte per Franco. È la notte in cui gli eventi si aggrovigliano farraginosamente e durante la quale sono messi in pericolo la sua stessa vita, quella della moglie Viviana che ha sempre amato profondamente, il lavoro a servizio dello Stato, ma anche l’amicizia con Dino. È una notte che sembra non passare mai e in cui pare che nulla si possa risolvere.

Milano appare come di rado è stata raccontata da registi, dalla letteratura. L’avidità e la criminalità si incontrano lì segretamente; a tratti ricorda la Hong Kong dei film della malavita cinese, in altri momenti assume le sfumature dei thriller polizieschi hollywoodiani.

Probabilmente l’originalità della trama non è il punto di forza su cui si basa “L’ultima notte di Amore”, tuttavia l’intensità con cui Pierfrancesco Favino interpreta il suo personaggio, la tensione drammatica che gli conferisce, la coloritura dei dialoghi, lo rendono un film imperdibile.

“L’ultima notte di Amore” sarà proiettato da domani, 9 marzo, al cinema Multisala Ciak di Agrigento. Orario degli spettacoli: 18.00- 22.15- 22.30