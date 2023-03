Nuovo naufragio nel mare agrigentino, tratti in salvo 38 migranti

Complessivamente 38 migranti, tra cui 11 donne e un minore, sono stati tratti in salvo dagli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza, dopo che il barchino su cui viaggiavano si è ribaltato a circa 18 miglia dall’isolotto di Lampione. Per cinque di loro, una volta sbarcati al molo Favaloro, è stato necessario il trasferimento al Poliambulatorio. Al momento non risultano dispersi.

Prima di loro sulla più grande delle Pelagie erano arrivati in 41, tra cui 12 donne e 4 minori, intercettati dai militari delle Fiamme gialle a 8 miglia dall’isola. Altri 45, invece, sono stati rintracciati dalla motovedetta Cp324 della Guardia costiera a una ventina di miglia dalle coste di Lampedusa. Sulla carretta del mare c’erano anche 10 donne e 5 minori. Nell’hotspot di contrada “Imbriacola” ci sono al momento quasi quattrocento ospiti.