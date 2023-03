Operazione antidroga “Hybris”: indagato torna libero e un altro resta in carcere

Prime decisioni del Tribunale del Riesame di Palermo, chiamato a pronunciarsi sui ricorsi dei difensori che chiedono l’annullamento dei provvedimenti restrittivi nell’ambito dell’operazione antidroga “Hybris”, condotta dai poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, che ha sgominato un vasto giro di spaccio nel quartiere “Bronx” di Licata. Antonio Milanese, 34 anni di Canicattì torna in libertà, e la misura cautelare in carcere gli è stata sostituita con l’obbligo di dimora nel comune di residenza. Resta in carcere, invece, Gioacchino Giorgio, 37 anni di Licata.