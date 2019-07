Ritorna il concorso “Fotografa San Calogero”, giunto alla sua decima edizione

“Fotografa San Calogero” Quest’anno, in occasione della decima edizione del Concorso, previsto un Premio Speciale

Ci sono cose che il tempo non cancella, cose nelle quali crediamo profondamente che coinvolgono tutti I cittadini, adulti e bambini, destinate a rimanere per sempre. Una di queste è la Festa di San Calogero, probabilmente la più sentita dagli agrigentini. E, proprio in occasione della Festa di San Calogero, che AgrigentoOggi, insieme con la presidenza provinciale dell’Aics, la Pro Loco di Agrigento, l’Associazione Fotografi DIN 24 e Federalberghi Agrigento, promuove il concorso “Fotografa San Calogero” che quest’anno, è giunto alla decima edizione. Oltre al Concorso, cresce anche la suspance! Infatti, in occasione del decimo anniversario del Concorso, gli organizzatori hanno inserito un “Premio Speciale” del quale si avranno ulteriori dettagli nei prossimi giorni.

Appassionati, dilettanti e professionisti, armati di macchina fotografica o telefono cellulare, che desiderano partecipare al Concorso, dovranno immortalare momenti cruciali, inediti, panorami, curiosità, … durante la Festa.

Le foto, da pubblicare direttamente sulla bacheca della pagina Facebook “Fotografa San Calogero” all’indirizzo https://www.facebook.com/fotografasancalogero/ dovranno raccontare la Festa attraverso gli

occhi del pubblico e gli scatti migliori saranno pubblicati sui giornali e messe a disposizione di chi ne farà richiesta. Tra tutte le foto pervenute, la commissione giudicatrice ne sceglierà una, in funzione dei criteri ritenuti più consoni alla “foto giornalistica”, che sarà decretata vincitrice del Premio “Fotografa San Calogero”.

Il premio sarà consegnato successivamente, nel corso della cerimonia di premiazione.

Le foto migliori, inoltre, saranno utilizzate per la promozione turistica da parte degli enti preposti.

E’ ormai prassi consolidata che la foto vincitrice dell’edizione trascorsa sia utilizzata per i depliant e per i manifesti pubblicitari e di promozione della Festa dell’anno successive.

Il regolamento completo è disponibile all’indirizzo

https://www.agrigentooggi.it/regolamento-fotografa-san-calogero-2019-decima-edizione/