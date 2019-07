Donate TV al reparto di pediatria dell’ospedale di Canicattì

Donazione dell’Associazione “Euroform” al reparto di pediatria dell’ospedale di Canicattì. Arrivati ben sei nuovi apparecchi televisivi.

La generosa donazione di apparecchi televisivi di ultima generazione consente di arricchire le possibilità di intrattenimento per i piccoli degenti del reparto di pediatria del presidio ospedaliero “Barone Lombardo” di Canicattì. Grazie al gesto di sensibilità ed altruismo dell’Associazione “Euroform” di Aragona sono infatti arrivati presso i locali dell’Unità operativa ben sei nuovi TV con supporto a parete destinati a rendere meno gravoso il periodo di degenza per i bimbi ricoverati. La Direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento e la Direzione sanitaria di presidio, nell’esprimere un vivo ringraziamento all’Associazione “Euroform” di Aragona per la donazione, sottolineano la validità della sinergia operativa con il variegato mondo dell’associazionismo nello sforzo comune di migliorare costantemente la qualità dell’assistenza sanitaria.