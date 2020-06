Risveglio di Persefone, successo per l’evento all’alba tra yoga e geologia

Si è conclusa con grande successo di pubblico la seconda edizione del “Risveglio di Persefone”, organizzato da Archeoclub I luoghi di Empedocle con le Associazioni Mariterra, Visit Agrigento, Fiori di Loto, My Agrigento. Anche quest’anno appuntamento all’alba del solstizio d’estate per una passeggiata emozionale fra mito, performance artistiche, yoga e geologia.

Un mix culturale che in molti hanno apprezzato visto il gran numero di partecipanti, tutti rigorosamente vestiti di

bianco.

“L’emergenza sanitaria ci ha allontanati e chiusi nelle nostre case, anche se è stato per il nostro bene, la sensazione di ritornare ad una vita “normale” era fortissima. Ecco lo spirito con cui abbiamo riproposto questo evento. L’abbraccio di Demetra con la figlia Persefone rappresenta la speranza che ci ha accompagnati in questi mesi” dice la Presidente Archeoclub Angela Roberto.

Si ringraziano tutti i soci e partecipanti, i comuni di Porto Empedocle e Realmonte per il patrocinio e il Lounge Beach per lo sponsor tecnico.