Akragas, si complica la questione ripescaggio, spera il Canicattì

L’Akragas spera ancora di giocare in quarta serie, ma la questione ripescaggio in Serie D è adesso più complicata. La lega dilettanti ha infatti diramato le regole che saranno adottate per presentare richiesta di ripescaggio. Secondo i criteri stabiliti hanno diritto a presentare domanda le squadre che hanno concluso la stagione regolare, ovvero fino al momento dell’interruzione del lockdown al secondo posto in classifica. Nel girone dell’Akragas ad avere diritto al ripescaggio è al momento il Canicattì che pare abbia tutta la voglia di esercitarlo. Intanto sempre nel girone dell’Akragas il ProFavara sta gettando le basi per il futuro. Nuovi dirigenti vogliono costruire un progetto vincente.