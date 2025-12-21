I risultati del campionato di serie D – girone I, 17° giornata: Athletic Club Palermo – Ragusa 2-1; Città Di Acireale – Vibonese 2-2; Enna – Castrum Favara (Rinviata per nebbia a data da destinarsi); Milazzo – Messina 0-0; Paternò – Nissa 0-3; Sancataldese – Savoia 3-1; Città Di Gela – Gelbison 0-2; Nuova Igea Virtus – Vigor Lamezia 1-1; Sambiase – Reggina 0-1.
Classifica serie D – girone I: Savoia, Nuova Igea Virtus e Nissa 31, Athletic Club Palermo 29, Milazzo 28, Reggina 27, Città Di Gela e Sambiase 25, Gelbison 23, Vibonese 22, Sancataldese 19, Vigor Lamezia 18, Castrum Favara e Città Di Acireale 17, Ragusa 16, Enna 15, Messina (-14) 14, Paternò 10.
